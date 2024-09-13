انطلاق فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية في بيت شباب جرش

وقال مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، إن فعاليات المعسكر زودت المشاركين بالمعارف والأنماط الصحية وتبني السلوكيات الصحية السليمة من خلال إعطاء مساحة للشباب للتعرف على نمط حياة صحي يمكنهم اتباعه في حياتهم اليومية.
وأشار إلى أن الهدف من إقامة مثل تلك المعسكرات، تعزيز قيم الانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتقديم المعارف للشباب بأنماط الحياة الصحية.
وتحدث الممرض مراد قوقزة حول أنماط الحياة الصحية والممارسات التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة الأفراد والوقاية من الأمراض للإرتقاء بمستوى الحياه بشكل جيد.
واشتملت فعاليات المعسكر، على جلسات تدريبية حول أنماط الحياة الصحية قدمها المدربان أحمد حوامدة وعصام العتوم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: موقفنا ثابت لا سلام إلا بحل الدولتين
-
الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب
-
شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش
-
عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل
-
إعلان من السفارة الأمريكية في عمّان حول تجديد التأشيرة
-
بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الأردن جريء في مواكبة التطور السياسي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة
-
الصفدي يعقد وأعضاء مكلفين بالتحرك لوقف حرب غزة اجتماعا مع رئيس وزراء إسبانيا