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انطلاق فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية في بيت شباب جرش

جانب من المبادرة
جانب من فعاليات المعسكر
الجمعة، 13-09-2024 08:58 م

الوكيل الإخباري-  انطلقت في بيت شباب محافظة جرش اليوم الجمعة فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية بمشاركة 41 شابا.

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وقال مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، إن فعاليات المعسكر زودت المشاركين بالمعارف والأنماط الصحية وتبني السلوكيات الصحية السليمة من خلال إعطاء مساحة للشباب للتعرف على نمط حياة صحي يمكنهم اتباعه في حياتهم اليومية.


وأشار إلى أن الهدف من إقامة مثل تلك المعسكرات، تعزيز قيم الانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتقديم المعارف للشباب بأنماط الحياة الصحية.


وتحدث الممرض مراد قوقزة حول أنماط الحياة الصحية والممارسات التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة الأفراد والوقاية من الأمراض للإرتقاء بمستوى الحياه بشكل جيد.


واشتملت فعاليات المعسكر، على جلسات تدريبية حول أنماط الحياة الصحية قدمها المدربان أحمد حوامدة وعصام العتوم.

 
gnews

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