انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 في البحر الميت غدا

ويشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن.
ويُعد "تواصل" منتدى حواريًا وطنيًا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويًا، بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.
ولا يقتصر دور ''تَواصُل'' على تحليل القضايا والتحديات المختلفة بمشاركة جهات رسمية وخاصة وأهلية، بل يتجاوز ذلك ليكون بمثابة مِنبر حيوي وقناة لأصوات الجمهور والشباب، حيث ترصد مؤسسة ولي العهد على مدار العام أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ويَتم التطرّق لها في منتدى ''تَواصُل'' من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزاً قوياً للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.
ويسعى "'تَواصُل" إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل، وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البنّاء والهادف كأداة رئيسة لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكيناً.
ويساعد ''تَواصُل'' على تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية بشكل أكبر، ويركز على إعادة التوافق حول الأهداف الرئيسة التي تصب في صالح تنمية الأردن وتقدمه، كل ذلك ضمن أجواء غير رسمية تسودها الشفافية والحيادية والتنوع في الآراء والطروحات العامة الهادفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها
-
الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة
-
مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي
-
مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم
-
مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه
-
مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول
-
السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم
-
السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى