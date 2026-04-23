الخميس 2026-04-23 08:49 ص

انطلاق قافلة إغاثية من الأردن بمشاركة دولية واسعة إلى لبنان

الوكيل الإخباري-  انطلقت، اليوم الخميس، من الأردن قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محمّلة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان لها، إن القافلة المكوّنة من 19 شاحنة شاركت بها، إلى جانب الأردن، 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي.

وبيّنت الهيئة أن هذا الجهد لمساندة لبنان جاء بتوجيهات ملكية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وشارك في هذا الجهد الإغاثي كل من سويسرا، وأستراليا، وكندا، ورومانيا، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وألمانيا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الأردن.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن هذا التحرك يأتي لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عالية، وسرعة، ووفق أعلى معايير العمل الإنساني.

وشدد على أن هذه القافلة ترسخ الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي للعمل الإنساني، ومركز موثوق لتنسيق الجهود الدولية، بما يعزز من أثر الاستجابة الإنسانية والإغاثية، ويعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة بالهيئة كمنصة تنسيقية ولوجستية للعمل الإنساني.

وأضاف الشبلي أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بما يواكب حجم الاحتياجات، ويترجم الالتزام الأردني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

ووجّه الشبلي الشكر للجمهورية العربية السورية على جهودها في تسهيل مرور القافلة عبر أراضيها.

وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابةً للأوضاع الإنسانية هناك.


Image1_420262383150278475338.jpg
Image2_420262383150278475338.jpg
Image3_420262383150278475338.jpg
Image4_420262383150278475338.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار الأمم المتحدة على اللافتة عند مدخل قصر الأمم المتحدة

عربي ودولي مرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يتعهدون بالإصلاح

الأردن يقود جهدًا دوليًا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

أخبار محلية انطلاق قافلة إغاثية من الأردن بمشاركة دولية واسعة إلى لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان

النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

أخبار محلية النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

جرافات إسرائيلية تهدم مباني في لبنان

عربي ودولي هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات المدنيين بجنوب لبنان

مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

عربي ودولي مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

أعلنت منصة إنستغرام عن تعرضها لخلل تقني أدى إلى ظهور بعض الصور الملوّنة التي ينشرها المستخدمون باللونين الأبيض والأسود، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المستخدمين حول العالم بشأن سلامة حسا

تكنولوجيا عطل تقني في إنستغرام يثير قلق المستخدمين

تعبيرية

طب وصحة جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 