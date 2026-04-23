انطلاق قافلة إغاثية من الأردن بمشاركة دولية واسعة إلى لبنان

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان لها، إن القافلة المكوّنة من 19 شاحنة شاركت بها، إلى جانب الأردن، 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي.
وبيّنت الهيئة أن هذا الجهد لمساندة لبنان جاء بتوجيهات ملكية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وشارك في هذا الجهد الإغاثي كل من سويسرا، وأستراليا، وكندا، ورومانيا، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وألمانيا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الأردن.
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن هذا التحرك يأتي لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عالية، وسرعة، ووفق أعلى معايير العمل الإنساني.
وشدد على أن هذه القافلة ترسخ الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي للعمل الإنساني، ومركز موثوق لتنسيق الجهود الدولية، بما يعزز من أثر الاستجابة الإنسانية والإغاثية، ويعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة بالهيئة كمنصة تنسيقية ولوجستية للعمل الإنساني.
وأضاف الشبلي أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بما يواكب حجم الاحتياجات، ويترجم الالتزام الأردني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.
ووجّه الشبلي الشكر للجمهورية العربية السورية على جهودها في تسهيل مرور القافلة عبر أراضيها.
وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابةً للأوضاع الإنسانية هناك.
-
أخبار متعلقة
-
النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب
-
الأردن يدخل عصر الفضاء.. توقيع اتفاقية أرتميس في واشنطن
-
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس
-
الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا
-
ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية
-
بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق
-
مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية