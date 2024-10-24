انطلاق مؤتمر جمعية الجراحين الأردنية

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس فعاليات مؤتمر جمعية الجراحين الأردنية 52 ، والذي يهدف إلى مناقشة المستجدات العلمية والمهنية والتقنية في اختصاصات الجراحة، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة، وتشجيع السياحة العلاجية.



وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد الهروط أن المؤتمر الذي يتزامن مع استضافة المؤتمر السابع والعشرين لرابطة الجراحين العرب، والمؤتمر الصيفي لجمعية جراحة المناظير في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، دليل على التزام الجراحة الوطنية بالتميز والابتكار وتطوير رعاية المرضى، وتطوير التقنيات الجراحية الحديثة ورفع معايير الرعاية الصحية.

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