انطلاق مؤتمر دعم الصحة النفسية في قطاع غزة

وعقد المؤتمران بحضور نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، بتنظيم من الجمعية الأردنية لأطباء الأمراض النفسية تأكيدا على الدور الريادي للأردن في تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.
وثمن رئيس المؤتمر الدكتور علاء الفروخ الدور البارز لسمو الأميرة غيداء في دعم القطاع الصحي في الأردن، وقيادتها لجهود نوعية في تطوير خدمات الرعاية الشاملة، مع تركيز خاص على إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية المتكاملة.
وأكد خلال المؤتمرين، اللذين حضرتهما سمو الأميرة رجاء بنت طلال، على أهمية الجهود المستمرة للأردن في دعم القضية الفلسطينية ومساعيه، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، للحد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، إلى جانب توجيهات جلالته المتواصلة لتعزيز الاستجابة الطبية والإغاثية.
ويهدف المؤتمران إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية، ومواكبة أحدث المستجدات في الطب النفسي، ودعم الجهود الإقليمية لتطوير سياسات فاعلة ومستدامة في مجال الصحة النفسية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المتأثرة بالأزمات.
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية