انطلاق مبادرة "بلال" لتعزيز روح العطاء في رمضان

تركز المبادرة على تشجيع الأشخاص على تقديم الدعم لمن يحتاجه، حتى في أصعب الظروف، لتغيير مفهوم البطل من الشهرة إلى الأثر الإيجابي الذي يتركه في حياة الآخرين.
مبادرة بلال.. لأن أعظم الأبطال لا يكونوا معروفين#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/mecSH4cu5F— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 17, 2026
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن
-
تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي
-
الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"
-
الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن
-
حماية المستهلك تحذر الأردنيين من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات
-
إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم
-
وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة
-
الأردن و 7 دول يدينون قرارًا إسرائيليًا يصنّف أراضي بالضفة الغربية بأنها "أراضي دولة"