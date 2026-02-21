انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا

وتعد مبادرة جمعية سبيل الخير الخيرية من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي الرمضاني في بصيرا، إذ تستهدف الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل عبر الطريق الملوكي الذي يخترق اللواء، ليجدوا فيها صورة مضيئة من صور العطاء، وإغاثة الملهوف، وإكرام اليتيم.
