انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا

السبت 2026-02-21 07:30 م

السبت، 21-02-2026 06:22 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في لواء بصيرا جنوب محافظة الطفيلة مبادرة "سبيل أهل الخير" للعام الـ11 على التوالي، لتوفير وجبات إفطار يومية، خلال شهر رمضان المبارك، للأسر المحتاجة.

وتعد مبادرة جمعية سبيل الخير الخيرية من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي الرمضاني في بصيرا، إذ تستهدف الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل عبر الطريق الملوكي الذي يخترق اللواء، ليجدوا فيها صورة مضيئة من صور العطاء، وإغاثة الملهوف، وإكرام اليتيم.

 
 


