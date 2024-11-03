انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الاحد، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش استجابت وبشكل فوري لبلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود أشخاص عالقين داخل مركبة في مجرى سيل بالقرب من سد الملك طلال، حيث تحركت على الفور كوادر الدفاع المدني وعند الوصول تبين وجود ثلاثة أشخاص داخل مركبة عالقة بجانب مجرى السيل حيث عملت فرق الإنقاذ على سحبهم وإنقاذهم وتامينهم إلى منطقة آمنه وكانت حالتهم العامة جيدة لم تستدعي النقل إلى المستشفى.
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