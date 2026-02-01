انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 67 موظفًا في الوزارة من مختلف الوظائف، وذلك لبلوغهم السن القانونية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة (100/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة.



ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الموارد البشرية، وحرص الوزارة على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.