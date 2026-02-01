الأحد 2026-02-01 11:09 م

انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم-
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 01-02-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 67 موظفًا في الوزارة من مختلف الوظائف، وذلك لبلوغهم السن القانونية.

اضافة اعلان


وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة (100/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة.


ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الموارد البشرية، وحرص الوزارة على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 


Image1_22026121599183667271.jpg
Image2_22026121599183667271.jpg
Image3_22026121599183667271.jpg
Image4_22026121599183667271.jpg
Image1_220261215934708461176.jpg
Image2_220261215934708461176.jpg
Image3_220261215934708461176.jpg
Image4_220261215934708461176.jpg 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيثم الوكيل

أخبار محلية هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

أخبار محلية بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين



 






الأكثر مشاهدة