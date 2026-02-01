انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة (100/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الموارد البشرية، وحرص الوزارة على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
-
أخبار متعلقة
-
هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات
-
بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة
-
الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة
-
إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان
-
مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة
-
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات