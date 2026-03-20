انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

الوكيل الإخباري- تسببت غزارة الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة الطفيلة، مساء أمس، في انهيار مقطع من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك؛ مما أدى إلى انجراف أجزاء من الطريق وانقطاعه بالكامل أمام حركة المركبات.

وقال مدير أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة أدت إلى انهيار أجزاء من الطريق، مشيرًا إلى أن الكوادر الفنية والآليات باشرت فورًا بأعمال صيانة مؤقتة للمقطع المتضرر وإعادة تأهيله، مع العمل على إنشاء تحويلة مرورية مؤقتة لضمان استمرارية الحركة بين المحافظتين واستعادة انسيابيتها بأسرع وقت ممكن.