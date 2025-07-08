انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد

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الوكيل الإخباري- انهارت فجر اليوم الثلاثاء بناية سكنية مكوّنة من أربعة طوابق في شارع بغداد بمدينة إربد، بعد ساعات من صدور توصية عن مجلس البناء الوطني بإزالتها بسبب خطورتها الإنشائية ، وذلك وسط تواجد أمني كثيف في موقع البناية. اضافة اعلان





وكانت الأجهزة المختصة أخلت المبنى بالكامل مساء الإثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكل البناء.



