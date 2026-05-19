اهتمام ملكي بمشروع تطبيق “وطن” لانسجامه مع رؤى التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- في مشهد يعكس الاهتمام الملكي المتواصل بدعم المبادرات الشبابية والأفكار الريادية التي تحمل أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا، حظي مشروع تطبيق "وطن" باهتمام خاص، لكونه أحد المشاريع الأردنية الناشئة التي تنسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي، وتسعى إلى تقديم حلول عصرية تخدم المواطن الأردني وتعزز من دور الشباب في صناعة المستقبل.





وجاء ذلك خلال لقاء جمع معالي يوسف حسن العيسوي بمؤسس فكرة تطبيق “وطن” زكي أمجد وشاح، حيث جرى استعراض فكرة المشروع وما يحمله من أبعاد اقتصادية ومجتمعية تهدف إلى تقديم نموذج حديث يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ضمن رؤية وطنية تنطلق من احتياجات المواطن الأردني وتنسجم مع توجهات الدولة في دعم الابتكار وريادة الأعمال.



وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تمكين الشباب الأردني وفتح المجال أمام الأفكار الريادية القادرة على خلق أثر إيجابي ومستدام داخل المجتمع المحلي، خاصة في ظل التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز المشاريع الحديثة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا في تقديم حلول عملية تخدم المواطنين.



ويُعد تطبيق “وطن” أحد المشاريع الشبابية الطموحة التي تقوم على فكرة تنموية تسعى إلى توظيف التكنولوجيا بطريقة حديثة وعملية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، ويسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز دور المبادرات الشبابية في عملية التنمية.



وأكد زكي أمجد وشاح أن المشروع انطلق من إيمان حقيقي بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أفكار وطنية شبابية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتقديم حلول تلامس احتياجات الناس بطريقة عصرية ومسؤولة، مشيرًا إلى أن “وطن” يحمل رسالة مجتمعية وتنموية قبل أي جانب آخر.



وأضاف أن الاهتمام الذي حظي به المشروع يشكل دافعًا كبيرًا للاستمرار في تطوير الفكرة وتحويلها إلى نموذج وطني ناجح، يعكس صورة الشباب الأردني القادر على صناعة المبادرات وبناء مشاريع تمتلك أثرًا حقيقيًا ومستدامًا داخل المجتمع الأردني.



وأشار إلى أن تطبيق “وطن” ينسجم مع الرؤية الملكية الداعمة لتمكين الشباب وتحفيز بيئة الابتكار، وفتح المجال أمام الطاقات الأردنية للمشاركة الفاعلة في عملية التحديث الاقتصادي، من خلال مشاريع حديثة تقوم على الاستدامة وتخدم المواطن الأردني بصورة مباشرة.



ويأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه الأردن توجهًا واضحًا نحو دعم المشاريع الريادية والشبابية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة عملية لرؤى التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.



ويُنظر إلى مشروع “وطن” باعتباره واحدًا من المشاريع الواعدة التي تحمل بُعدًا وطنيًا وتنمويًا، وتسعى إلى تقديم نموذج حديث يجمع بين الابتكار وخدمة المجتمع، ضمن رؤية شبابية تؤمن بأن المستقبل يُبنى بالأفكار القادرة على صناعة الفرق وتحويل التحديات إلى فرص حقيقي





