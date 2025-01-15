ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

كما وجه رئيس الوزراء كتابًا إلى الوزارات، الدوائر الرسمية، المؤسسات والهيئات العامة، الجامعات الرسمية، البلديات، أمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، بتقديم هذه الكشوفات خلال أسبوعين.
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