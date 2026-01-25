الأحد 2026-01-25 06:31 ص

بالأسماء .. أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل

أمانة عمان
أمانة عمان
 
الوكيل الإخباري- أنذرت أمانة عمان الكبرى اليوم الاحد الموظفين المذكورة أسماؤهم أدناه، المتغيبين عن مراكز عملهم مدة تزيد على عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بضرورة العودة إلى عملهم  تجنباً للفصل من العمل، عملا بأحكام قانون العمل".

Image1_12026255419515673732.jpg
Image2_12026255419515673732.jpg

 
 


