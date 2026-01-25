بالأسماء .. أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل

-
أخبار متعلقة
-
فريق ألفا يتوّج بطلاً لبطولة كأس المملكة الثالثة المقامة في العقبة
-
المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع قانون الأحزاب
-
المناصير: بلدية الكرك تطلق حملة لزراعة 5000 شجرة وتحسين مدخل البلدة
-
وزير النقل يزور الكرك للوقوف على احتياجات النقل العام في المحافظة
-
بلدية السرو: استكمال تأهيل طريق عين الجمل مرهون باستقرار الحالة الجوية
-
نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة
-
مبادرة تطوعية بعنوان "نهضة جيل" في إربد
-
"مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب