بالتزامن مع الزيارة الملكية.. افتتاح مبنى قصر عدل "جرش"

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الوكيل الإخباري- افتتح اليوم الثلاثاء مبنى قصر العدل في محافظة جرش بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى محافظة جرش ضمن سلسلة زيارات جلالته للمحافظات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. اضافة اعلان





وبلغت المساحة الخاصة بالمبنى – وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل - (13500) متر مربع و أقيم على قطعة أرض مساحتها (13000) متر مربع ، و تم بناؤه بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإشراف وزارة الأشغال العامة، ويتكون المبنى من (3) طوابق ، وبلغت كلفة إنشائه (6,267,530) دينارأردني.



وحضر افتتاح قصر عدل جرش رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، و رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي،ونقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود ، و أعيان ونواب محافظة جرش ، وعدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة ، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.