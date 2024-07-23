باللحظات الأخيرة.. تفاصيل انقاذ طفلة في اربد

الوكيل الاخباري - تمكنت فرق الإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد من إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لطفلة بعد تعرضها للغرق داخل إحدى برك السباحة الخاصة ونقلها لاستكمال العلاج لأقرب مستشفى خلال وقت قياسي.



وفي التفاصيل،قال المسعف ليث سليم، انه وفور تلقيهم بلاغ وجود حالة غرق، توجهت الفرق المختصة لموقع الحادث، وتبين وجود طفلة نبضها ونفسها متوقف وظاهر عليها علامات الغيبوبة، وتم اجراء عملية انعاش قلبي رئوي، واثناء نقل الحالة للمستشفى تم تقديم الاسعافات اللازمة وهو ما أعاد النبض والعلامات الحيوية لوضعها الطبيعي، ومن ثم تم تسليمها إلى الطبيب المناوب الذي افاد بدوره بنجاح عملية الانعاش.

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