بتوجيهات ملكية نقل الفنان فؤاد حجازي للعلاج في مدينة الحسين الطبية

وتابع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إجراءات نقل الفنان حجازي، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة له.
ويعتبر الفنان حجازي من الوجوه الفنية المعروفة على الساحة العربية، إذ تنوّعت مسيرته بين الغناء والتمثيل، وامتدت على مدار عقود من العمل الفني المتواصل.
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