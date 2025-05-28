بتوجيهات ملكية نقل الفنان فؤاد حجازي للعلاج في مدينة الحسين الطبية

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، تم نقل الفنان اللبناني المقيم في الأردن منذ خمسين عامًا، فؤاد حجازي، للعلاج في مدينة الحسين الطبية على نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني .

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وتابع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إجراءات نقل الفنان حجازي، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة له.



ويعتبر الفنان حجازي من الوجوه الفنية المعروفة على الساحة العربية، إذ تنوّعت مسيرته بين الغناء والتمثيل، وامتدت على مدار عقود من العمل الفني المتواصل.