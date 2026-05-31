الأحد 2026-05-31 05:00 م

بث مباشر الأردن وسويسرا - رابط

ل
أرشيفية
 
الأحد، 31-05-2026 03:41 م

الوكيل الإخباري- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السويسري عند الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت الأردن في مباراة ودية تأتي ضمن تحضيرات النشامى للمشاركة الأولى في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2026.

اضافة اعلان

 

وتقام مباراة النشامى ضد سويسرا على ملعب كيبون بارك، ويخوض المنتخب الوطني مباراته بحثا عن الحصول على أقصى استفادة قبل انطلاق كأس العالم أمام منافس أوروبي يمتلك عناصر مميزة.

وستبث المواجهة على قناة الأردن الرياضية المالكة الحصرية لنقل مباريات النشامى.

 

لمشاهدة المباراة أنقر هنا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد

عربي ودولي أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات

ل

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة منتخب النشامى في المونديال

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 6 شهداء و14 جريحاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء

أخبار محلية تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال شمال القدس

ب

أخبار الشركات افتتاح معرض سيارات EXEED الثاني والرئيسي في الأردن في شارع مكة

ل

أخبار محلية 1393 مراجعا لطوارئ مستشفى الجامعة الأردنيّة خلال عطلة العيد

ب

أخبار محلية الأردن 0 - 2 سويسرا (تحديث مستمر)



 
 






الأكثر مشاهدة

 