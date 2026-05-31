بث مباشر الأردن وسويسرا - رابط

الوكيل الإخباري- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السويسري عند الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت الأردن في مباراة ودية تأتي ضمن تحضيرات النشامى للمشاركة الأولى في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة النشامى ضد سويسرا على ملعب كيبون بارك، ويخوض المنتخب الوطني مباراته بحثا عن الحصول على أقصى استفادة قبل انطلاق كأس العالم أمام منافس أوروبي يمتلك عناصر مميزة.



وستبث المواجهة على قناة الأردن الرياضية المالكة الحصرية لنقل مباريات النشامى.