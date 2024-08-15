بحث آليات توفير التمويل لمشاريع النقل الجماعي

الوكيل الإخباري- بحث وزراء الأشغال العامة والإسكان، والنقل، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عمان، سبل وآليات توفير التمويل لمشاريع النقل الجماعي داخل عمان وخارجها.



واطلع الوزراء وأمين عمان خلال اجتماع عقد في وزارة النقل اليوم الخميس، على عرض مفصل لمراحل مشاريع النقل الجماعي، سواء المنجز منها أو الجاري إنشائها.



وتضمنت المشاريع التي تمت مناقشتها، عرض مشروع حافلات التردد السريع وتطوير شارع الملك عبدالله الثاني ومشروع النقل بين عمان والسلط، وطريقة تمويلها والجدول الزمني لتنفيذ واستكمال هذه المشاريع.