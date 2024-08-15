بحث آليات توفير التمويل لمشاريع النقل الجماعي

واطلع الوزراء وأمين عمان خلال اجتماع عقد في وزارة النقل اليوم الخميس، على عرض مفصل لمراحل مشاريع النقل الجماعي، سواء المنجز منها أو الجاري إنشائها.
وتضمنت المشاريع التي تمت مناقشتها، عرض مشروع حافلات التردد السريع وتطوير شارع الملك عبدالله الثاني ومشروع النقل بين عمان والسلط، وطريقة تمويلها والجدول الزمني لتنفيذ واستكمال هذه المشاريع.
وأكد المسؤولون خلال الاجتماع، الذي حضره المهندسون المعنيون بالمشاريع من الوزارات الشريكة وأمانة عمان، ضرورة التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد على جميع مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع لضمان دقة وجودة العمل.
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