بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي

وأكدت الزعبي ضرورة وضع الخطط التنفيذية ضمن أطر زمنية قريبة، للخروج بآليات واضحة من شأنها تسريع إنجاز نظام التتبع الغذائي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء لتعزيز تنافسية قطاع التصنيع الغذائي، وتقديم الدعم التنسيقي والفني وتوفير التمويل اللازم لإنشاء النظام الإلكتروني، لما له من أهمية في تسهيل نفاذ المنتجات الغذائية الأردنية إلى أسواق جديدة، خاصة الأوروبية والأميركية.
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