بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي وآخر مستجدات العمل بعد نشر التعليمات في الجريدة الرسمية في تشرين الأول الماضي.

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وأكدت الزعبي ضرورة وضع الخطط التنفيذية ضمن أطر زمنية قريبة، للخروج بآليات واضحة من شأنها تسريع إنجاز نظام التتبع الغذائي.