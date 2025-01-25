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بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
السبت، 25-01-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   بحث اجتماع ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي وآخر مستجدات العمل بعد نشر التعليمات في الجريدة الرسمية في تشرين الأول الماضي.

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وأكدت الزعبي ضرورة وضع الخطط التنفيذية ضمن أطر زمنية قريبة، للخروج بآليات واضحة من شأنها تسريع إنجاز نظام التتبع الغذائي.


وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء لتعزيز تنافسية قطاع التصنيع الغذائي، وتقديم الدعم التنسيقي والفني وتوفير التمويل اللازم لإنشاء النظام الإلكتروني، لما له من أهمية في تسهيل نفاذ المنتجات الغذائية الأردنية إلى أسواق جديدة، خاصة الأوروبية والأميركية.

 
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