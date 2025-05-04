بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية

وثمن مساد التعاون الدائم بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية في عمان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العلمية والبحثية التي كان لها أثر إيجابي على قطاعات التعليم والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، مشيدا بأهمية مشروع "تمكين المرأة والشباب لحماية الموروث الثقافي غير المادي، الذي تم تنفيذه من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بالتعاون مع السفارة الكندية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية.
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