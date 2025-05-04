بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفد من السفارة الكندية، ضم مسؤول التعاون في السفارة سيمون سنوكسل، والمنسقة الإقليمية في السفارة ماري شديد، ومديرة مكتب جمعية الخدمات الجامعية في كندا - مكتب الأردن نانسي المومني، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

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