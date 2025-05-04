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بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأحد، 04-05-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفد من السفارة الكندية، ضم مسؤول التعاون في السفارة سيمون سنوكسل، والمنسقة الإقليمية في السفارة ماري شديد، ومديرة مكتب جمعية الخدمات الجامعية في كندا - مكتب الأردن نانسي المومني، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

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وثمن مساد التعاون الدائم بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية في عمان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العلمية والبحثية التي كان لها أثر إيجابي على قطاعات التعليم والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، مشيدا بأهمية مشروع "تمكين المرأة والشباب لحماية الموروث الثقافي غير المادي، الذي تم تنفيذه من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بالتعاون مع السفارة الكندية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية.

 
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