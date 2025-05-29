بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك ومؤسسات تعليمية بلغارية

وأكد ربابعة خلال اللقاء، أهمية توسيع شبكة التعاون الدولي للجامعة، ما يعزز من مكانتها الأكاديمية ويثري بيئتها البحثية والتعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة ترتبط بأكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية.
وأضاف أن هذه الشراكات ساعدت في تمكين طلبة الجامعة من متابعة دراساتهم العليا، كما أسهمت في تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين أعضاء الهيئة التدريسية.
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