الخميس 2025-05-29 05:34 م
 

بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك ومؤسسات تعليمية بلغارية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الخميس، 29-05-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور موسى ربابعة، مع السفير البلغاري في عمان، متين كازاك، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية البلغارية.

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وأكد ربابعة خلال اللقاء، أهمية توسيع شبكة التعاون الدولي للجامعة، ما يعزز من مكانتها الأكاديمية ويثري بيئتها البحثية والتعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة ترتبط بأكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية.


وأضاف أن هذه الشراكات ساعدت في تمكين طلبة الجامعة من متابعة دراساتهم العليا، كما أسهمت في تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين أعضاء الهيئة التدريسية.

 
gnews

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