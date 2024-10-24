بحث التعاون الشبابي بين الأردن والصين

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وسفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن تشن تشوان دونغ، سبل تعزيز التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين.

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وأكد الشديفات خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة أمس الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الشبابي، معربا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون من خلال برامج التبادل الشبابي والثقافي، وتبادل الخبرات في المنشآت الرياضية.