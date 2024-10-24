بحث التعاون الشبابي بين الأردن والصين

وأكد الشديفات خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة أمس الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الشبابي، معربا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون من خلال برامج التبادل الشبابي والثقافي، وتبادل الخبرات في المنشآت الرياضية.
من جهته، أشار السفير دونغ إلى عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في تعزيز التبادل الشبابي بما يسهم في تمكين الشباب ودعم التحديث الوطني.
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