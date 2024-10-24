 
الخميس 2024-10-24 04:53 م
 

بحث التعاون الشبابي بين الأردن والصين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الخميس، 24-10-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وسفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن تشن تشوان دونغ، سبل تعزيز التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين.

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وأكد الشديفات خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة أمس الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الشبابي، معربا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون من خلال برامج التبادل الشبابي والثقافي، وتبادل الخبرات في المنشآت الرياضية.


من جهته، أشار السفير دونغ إلى عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في تعزيز التبادل الشبابي بما يسهم في تمكين الشباب ودعم التحديث الوطني.

 
gnews

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