الثلاثاء 2026-01-20 07:18 م

بحث التعاون بين أمانة عمان والوكالة الكورية للتعاون الدولي

ل
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 20-01-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة مع مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، كيم سويونغ، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال النقل الحضري.

اضافة اعلان


واستعراض الشواربة تجربة مدينة سيؤول الرائدة في هذا المجال والاستفادة منها لتطوير بنية تحتية ذكية تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز منظومة النقل العام.


وأكد عمق العلاقات الأردنية - الكورية القائمة على التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مثمنا دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي في دعم جهود الأمانة.


وقال إن أمانة عمان تسعى لتعزيز منظومة النقل العام وتوفير نظام نقل حضري مرن من خلال الإطلاع على تجربة مدينة سيؤول التي تعد نموذجا عالميا متقدماً في إدارة النقل الحضري الذكي و المرن، وتبادل الخبرات معها في هذا المجال.


وأشار الشواربة إلى ان التعاون مع سيؤول يندرج ضمن رؤية أمانة عمان للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع الواقع المحلي لمدينة عمان.


من جانبها، أعربت سويونغ عن تقديرها لدور وجهود أمانة عمّان الكبرى في دعم مسيرة التنمية في مدينة عمّان، مشيرة إلى تطلّع الوكالة الكورية للتعاون الدولي إلى تعزيز آفاق التعاون المستقبلي مع الأمانة، وأن تستفيد مدينة عمّان من التقنيات الكورية المتقدمة في مجال النقل الحضري، بما يدعم رؤية الأمانة وخططها الرامية إلى تطوير هذا القطاع.


وأكدت أن هذا اللقاء يشكّل بداية لشراكة قوية ومستمرة خلال المرحلة المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية

أخبار محلية "إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال

الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

أخبار محلية الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

الملك: إربد أرض الخير

أخبار محلية الملك: إربد أرض الخير

جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.

أخبار محلية وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة