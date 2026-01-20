بحث التعاون بين أمانة عمان والوكالة الكورية للتعاون الدولي

واستعراض الشواربة تجربة مدينة سيؤول الرائدة في هذا المجال والاستفادة منها لتطوير بنية تحتية ذكية تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز منظومة النقل العام.
وأكد عمق العلاقات الأردنية - الكورية القائمة على التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مثمنا دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي في دعم جهود الأمانة.
وقال إن أمانة عمان تسعى لتعزيز منظومة النقل العام وتوفير نظام نقل حضري مرن من خلال الإطلاع على تجربة مدينة سيؤول التي تعد نموذجا عالميا متقدماً في إدارة النقل الحضري الذكي و المرن، وتبادل الخبرات معها في هذا المجال.
وأشار الشواربة إلى ان التعاون مع سيؤول يندرج ضمن رؤية أمانة عمان للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع الواقع المحلي لمدينة عمان.
من جانبها، أعربت سويونغ عن تقديرها لدور وجهود أمانة عمّان الكبرى في دعم مسيرة التنمية في مدينة عمّان، مشيرة إلى تطلّع الوكالة الكورية للتعاون الدولي إلى تعزيز آفاق التعاون المستقبلي مع الأمانة، وأن تستفيد مدينة عمّان من التقنيات الكورية المتقدمة في مجال النقل الحضري، بما يدعم رؤية الأمانة وخططها الرامية إلى تطوير هذا القطاع.
وأكدت أن هذا اللقاء يشكّل بداية لشراكة قوية ومستمرة خلال المرحلة المقبلة.
