بحث التعاون بين أمانة عمان ونقابة تجار ومنتجي الأثاث

وناقش الجانبان، بحضور نائب مدير المدينة للتخطيط، المهندس زياد أبو عرابي، والمدير التنفيذي لتراخيص الأبنية، المهندس عادل الصهيبا، آليات دعم التسويق والترويج للصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق برخص المهن ورسومها، وعرض البضائع على الأرصفة، والمواقف المخصصة أمام المحال التجارية.
كما بحثا إيجاد حلول لاستغلال المواقف الأمامية للمعارض والمحال التجارية، وارتدادات أبواب المحال.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي
-
رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
-
وفاة مطلوب خطير بعد تبادل لاطلاق النار مع الامن العام
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية
-
تنقلات وتشكيلات بين كبار الموظفين في التربية والتعليم - أسماء
-
صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي
-
"ثقافة الطفيلة" تحتفي بالمواهب والإبداعات الشابة
-
الملك يلتقي نائبة رئيس وزراء سلوفينيا