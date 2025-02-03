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بحث التعاون بين أمانة عمان ونقابة تجار ومنتجي الأثاث

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
الإثنين، 03-02-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-   بحث مدير المدينة في أمانة عمان، المهندس أحمد الملكاوي، ورئيس نقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، أحمد الجنيدي، اليوم الاثنين، سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وناقش الجانبان، بحضور نائب مدير المدينة للتخطيط، المهندس زياد أبو عرابي، والمدير التنفيذي لتراخيص الأبنية، المهندس عادل الصهيبا، آليات دعم التسويق والترويج للصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق برخص المهن ورسومها، وعرض البضائع على الأرصفة، والمواقف المخصصة أمام المحال التجارية.


كما بحثا إيجاد حلول لاستغلال المواقف الأمامية للمعارض والمحال التجارية، وارتدادات أبواب المحال.

 
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