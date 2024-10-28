بحث التعاون بين التعليم العالي واليونسكو

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الارتقاء بجودة التعليم ودعم التنمية المستدامة.

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وضم الوفد ممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير، ومدير برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور باسل العشي، بحضور رئيس اللجنة الأكاديمية الدائمة في مجلس التعليم العالي اشتيوي العبدالله.



وناقش الجانبان استراتيجيات النهوض بالتعليم المهني والتقني في الأردن، وأهمية تطوير المناهج الجامعية، واعتماد أحدث الأساليب التربوية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار لدعم الاقتصاد المعرفي في الأردن.