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بحث التعاون بين التعليم العالي واليونسكو

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الإثنين، 28-10-2024 05:23 م

الوكيل الإخباري-   بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الارتقاء بجودة التعليم ودعم التنمية المستدامة.

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وضم الوفد ممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير، ومدير برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور باسل العشي، بحضور رئيس اللجنة الأكاديمية الدائمة في مجلس التعليم العالي اشتيوي العبدالله.


وناقش الجانبان استراتيجيات النهوض بالتعليم المهني والتقني في الأردن، وأهمية تطوير المناهج الجامعية، واعتماد أحدث الأساليب التربوية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار لدعم الاقتصاد المعرفي في الأردن.


وأكد الدبعي جهود الوزارة في استحداث كليات تقنية في الجامعات الرسمية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التعليم المهني وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

 
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