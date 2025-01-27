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بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الإثنين، 27-01-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، اليوم الاثنين، مع سفيرة المملكة السويدية لدى المملكة ماريا سارجرين، سبل تعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة وقطاع الصناعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية والريادة والابتكار.

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وعرض الفايز خلال اللقاء، للحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها سلطة العقبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أنها توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتوطينها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للعقبة.


وأضاف أن الخطط المستقبلية للعقبة تشمل تحويلها إلى مدينة ذكية وجعلها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مشيرا إلى أن هذه التطلعات تستند إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطوير البنية التحتية الذكية، وتبني أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على المستوى العالمي.

 
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