بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد

وعرض الفايز خلال اللقاء، للحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها سلطة العقبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أنها توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتوطينها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للعقبة.
وأضاف أن الخطط المستقبلية للعقبة تشمل تحويلها إلى مدينة ذكية وجعلها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مشيرا إلى أن هذه التطلعات تستند إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطوير البنية التحتية الذكية، وتبني أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على المستوى العالمي.
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