بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، اليوم الاثنين، مع سفيرة المملكة السويدية لدى المملكة ماريا سارجرين، سبل تعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة وقطاع الصناعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية والريادة والابتكار.

اضافة اعلان



وعرض الفايز خلال اللقاء، للحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها سلطة العقبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أنها توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتوطينها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للعقبة.