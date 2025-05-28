الأربعاء 2025-05-28 06:25 م
 

بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الأربعاء، 28-05-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري-   بحث المجلس التمريضي الأردني والمستشفى الاستشاري، سبل التعاون في مجالات التطوير المهني والاعتماد والتعليم التمريضي المستمر، لتعزيز قدرة الكوادر التمريضية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

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جاء ذلك خلال استقبال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، لمدير عام المستشفى الدكتور طارق اللوزي، يرافقه مدير دائرة التمريض في المستشفى مصطفى العبادي.


وجرى خلال الاجتماع، بحث إمكانية اعتماد البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر التمريضية، وتوسيع فرص التعليم السريري بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

 
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