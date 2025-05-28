بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

الوكيل الإخباري- بحث المجلس التمريضي الأردني والمستشفى الاستشاري، سبل التعاون في مجالات التطوير المهني والاعتماد والتعليم التمريضي المستمر، لتعزيز قدرة الكوادر التمريضية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

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جاء ذلك خلال استقبال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، لمدير عام المستشفى الدكتور طارق اللوزي، يرافقه مدير دائرة التمريض في المستشفى مصطفى العبادي.