بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، لمدير عام المستشفى الدكتور طارق اللوزي، يرافقه مدير دائرة التمريض في المستشفى مصطفى العبادي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث إمكانية اعتماد البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر التمريضية، وتوسيع فرص التعليم السريري بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
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