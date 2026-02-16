بحث التعاون بين بلدية إربد ومنظمة المدن العربية

وأشاد العزام، خلال اللقاء بتاريخ الشراكة الطويلة بين البلدية والمنظمة، والتي كانت إحدى ثمارها بناء مجمع سفريات الشيخ خليل بتمويل كامل من المنظمة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في نقل الخبرات بين المدن العربية.
وأشار إلى أهمية إشراك الموظفين في المؤتمرات والورش التدريبية التي تعقدها المنظمة، وعدم حصرها برؤساء البلديات، مبينا ضرورة إعادة إحياء جائزة المدينة العربية التي تشجع البلديات على العمل وتحسين الخدمات.
من جهته، ثمن العسكر، دور مدينة إربد كعضو في المكتب التنفيذي للمنظمة، مبينا أن مؤتمر المنظمة سيعقد العام المقبل في مدينة ظفار العمانية، وأن المنظمة جادة في إعادة إحياء دورها الرئيسي، وجاهزة لتقديم كل أشكال الدعم ونقل التجارب الناجحة.
وأكد أن جميع المؤسسات التابعة للمنظمة تكثف عملها، وتعمل كل مؤسسة على إعداد خطط شاملة للفترة المقبلة بهدف الارتقاء بالعمل العربي المشترك.
