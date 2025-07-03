بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه

الوكيل الإخباري- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع مدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير قطاع المياه ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات السياحية والصناعية والزراعية في المنطقة.

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