بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه

وأكد المجالي خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين سلطة العقبة وشركة المياه لضمان تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة للمواطنين والمنشآت الحيوية في مختلف القطاعات في العقبة، لاسيما مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في المملكة.
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