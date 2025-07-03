الخميس 2025-07-03 05:02 م
 

بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الخميس، 03-07-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع مدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير قطاع المياه ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات السياحية والصناعية والزراعية في المنطقة.

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وأكد المجالي خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين سلطة العقبة وشركة المياه لضمان تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة للمواطنين والمنشآت الحيوية في مختلف القطاعات في العقبة، لاسيما مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في المملكة.

 
 
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