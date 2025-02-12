بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة، تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه القطاع التجاري لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة.

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وأكد الفايز حرص السلطة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري ودراسة المقترحات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية.