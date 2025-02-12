بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة

وأكد الفايز حرص السلطة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري ودراسة المقترحات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية.
وبين أن اللقاء يأتي في سياق حرص السلطة على الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه القطاع التجاري والعمل المشترك لإيجاد حلول عملية وفعالة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية 2024-2028 لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لنمو الأعمال في العقبة.
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