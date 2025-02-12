 
الأربعاء 2025-02-12 07:22 م
 

بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
الأربعاء، 12-02-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة، تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه القطاع التجاري لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة.

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وأكد الفايز حرص السلطة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري ودراسة المقترحات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية.


وبين أن اللقاء يأتي في سياق حرص السلطة على الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه القطاع التجاري والعمل المشترك لإيجاد حلول عملية وفعالة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية 2024-2028 لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لنمو الأعمال في العقبة.

 
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