بحث التعاون بين هيئة "المصابين العسكريين" و"الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين"

الوكيل الإخباري- زار مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الطيار المتقاعد عادل الشناق، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير فرص العمل للمصابين العسكريين.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين بما يسهم في توظيف المصابين العسكريين، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي ويعزز اندماجهم في سوق العمل.