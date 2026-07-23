بحث التعاون بين هيئة "المصابين العسكريين" و"الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين"

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين بما يسهم في توظيف المصابين العسكريين، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي ويعزز اندماجهم في سوق العمل.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصابين العسكريين، ويعكس الاهتمام بتوفير الفرص التي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من مواصلة دورهم الفاعل في المجتمع.
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