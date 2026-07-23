الخميس 2026-07-23 04:39 م

بحث التعاون بين هيئة "المصابين العسكريين" و"الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين"

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أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري- زار مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الطيار المتقاعد عادل الشناق، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير فرص العمل للمصابين العسكريين.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين بما يسهم في توظيف المصابين العسكريين، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي ويعزز اندماجهم في سوق العمل.


وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصابين العسكريين، ويعكس الاهتمام بتوفير الفرص التي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من مواصلة دورهم الفاعل في المجتمع.

 
 


gnews

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