بحث المرحلة الثانية من "الحزام الأخضر" في البترا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، استمرار العمل بمشروع "الحزام الأخضر وتجميل جوانب الطرق" في لواء البترا، لما له من أهمية في تعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد العام، وبما ينسجم مع الأهداف البيئية والجمالية للمنطقة. اضافة اعلان





وأشار البريزات إلى أن المشروع يشكل أحد المحاور المهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز المقومات الجمالية والسياحية في اللواء، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مديريات الزراعة والبيئة والجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشروع وفق أسس علمية مستدامة.



واستعرض خلال لقاء اليوم الأحد مع أعضاء مجلس المفوضين، ومدير مديرية زراعة البترا المهندس صالح المجالي، ومدير مديرية البيئة المهندس عيسى الحسنات، وقائم بأعمال مدير مديرية تنمية الموارد الزراعية في سلطة إقليم البترا سالم الشماسين، ما تم إنجازه سابقًا ضمن المشروع، وبحث سبل تفعيل العمل خلال المرحلة المقبلة.



وشدد البريزات على أهمية مواصلة التشاور بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وبما يتوافق مع رؤية سلطة إقليم البترا في الحفاظ على البيئة وتعزيز مكانتها السياحية.

