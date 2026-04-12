الأحد 2026-04-12 07:11 م

بحث تعزيز التعاون بمجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية بين الأردن وليبيا

جانب من اللقاء
 
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الأحد، في القيادة العامة نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية رسمية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.


وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في ترسيخ شراكاتها الدفاعية الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الأخوية مع القوات الليبية الشقيقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويواكب طبيعة التهديدات المعاصرة.


من جهته، أشاد الفريق أول ركن حفتر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مثمناً عمق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً أهمية توسيع آفاق التنسيق العسكري المشترك خلال المرحلة المقبلة.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية والملحق الدفاعي الليبي في عمّان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة