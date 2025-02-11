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بحث تعزيز التعاون بين البريد و"الأحوال المدنية"

شعار البريد الأردني
البريد الأردني
الثلاثاء، 11-02-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   اطلع مدير عام الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، خلال زيارته لشركة البريد الأردني، ولقائه رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، والمدير العام للبريد هنادي الطيب، على سبل تعزيز التعاون بين الأحوال المدنية والبريد الأردني.

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وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء سبل فتح نوافذ للبريد الأردني في مكاتب الأحوال المدنية لتقديم خدمات البريد وخدمة "إي فواتيركم"، بالإضافة إلى مناقشة آليات توصيل الجوازات وتفعيل خدمة تقديم الجوازات أونلاين وتطبيق "سند".

 
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