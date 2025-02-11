بحث تعزيز التعاون بين البريد و"الأحوال المدنية"

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، خلال زيارته لشركة البريد الأردني، ولقائه رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، والمدير العام للبريد هنادي الطيب، على سبل تعزيز التعاون بين الأحوال المدنية والبريد الأردني.

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