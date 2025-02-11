بحث تعزيز التعاون بين البريد و"الأحوال المدنية"

وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء سبل فتح نوافذ للبريد الأردني في مكاتب الأحوال المدنية لتقديم خدمات البريد وخدمة "إي فواتيركم"، بالإضافة إلى مناقشة آليات توصيل الجوازات وتفعيل خدمة تقديم الجوازات أونلاين وتطبيق "سند".
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