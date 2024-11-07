بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسفارة الأميركية

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع السفيرة الأميركية لدى الأردن يائل لمبرت، اليوم الخميس، سبل تعزيز أواصر الشراكة بين البلدين.

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وبحسب بيان للوزارة، قال القضاة، إن التاريخ الطويل من الشراكة الفاعلة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الممتدة على مدى 75 عاما، يشكل حافزا للبناء على ما تحقق من إنجازات خاصة في المجالات الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز جسور التعاون والصداقة بين البلدين، والتي ترسخت بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، والإدارات الأميركية.