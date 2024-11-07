 
الخميس 2024-11-07 03:53 م
 

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسفارة الأميركية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة
الخميس، 07-11-2024 03:15 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع السفيرة الأميركية لدى الأردن يائل لمبرت، اليوم الخميس، سبل تعزيز أواصر الشراكة بين البلدين.

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وبحسب بيان للوزارة، قال القضاة، إن التاريخ الطويل من الشراكة الفاعلة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الممتدة على مدى 75 عاما، يشكل حافزا للبناء على ما تحقق من إنجازات خاصة في المجالات الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز جسور التعاون والصداقة بين البلدين، والتي ترسخت بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، والإدارات الأميركية.


وأشار  إلى أن الولايات المتحدة من أهم الشركات الاقتصاديين بالنسبة للأردن، إذ تعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2001؛ محطة مهمة للارتقاء بآليات التعاون بين البلدين.

 
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