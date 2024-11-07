بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسفارة الأميركية

وبحسب بيان للوزارة، قال القضاة، إن التاريخ الطويل من الشراكة الفاعلة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الممتدة على مدى 75 عاما، يشكل حافزا للبناء على ما تحقق من إنجازات خاصة في المجالات الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز جسور التعاون والصداقة بين البلدين، والتي ترسخت بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، والإدارات الأميركية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة من أهم الشركات الاقتصاديين بالنسبة للأردن، إذ تعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2001؛ محطة مهمة للارتقاء بآليات التعاون بين البلدين.
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