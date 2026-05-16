بحث تعزيز انسيابية حركة الشحن في ميناء العقبة

جانب من الاجتماع
 
السبت، 16-05-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، خلال ترؤسه اجتماعاً ضمن أعمال لجنة تسهيل النقل والتجارة، مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، ونقيب نقابة ملاحة الأردن زيد الكلالدة، وعدد من أعضاء النقابتين ومسؤولين من الوزارة، عدداً من القضايا التشغيلية والإجرائية المتعلقة بقطاع شحن البضائع وأعمال التخليص في ميناء العقبة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز كفاءة الإجراءات وانسيابية حركة الشحن والبضائع، من خلال مناقشة مجموعة من المقترحات والحلول المشتركة الهادفة إلى تسريع الإجراءات، وتقليل الوقت والكلف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز المرونة التشغيلية وتحسين إدارة الحركة اللوجستية داخل ميناء العقبة.


وأكد أبو دية حرص وزارة النقل على مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف معالجة التحديات التشغيلية وتطوير الإجراءات الناظمة لحركة الشحن والتخليص، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل التزويد والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة على مواكبة النمو المتزايد في حركة الواردات والصادرات.

 

وشدد المشاركون على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاع النقل والتجارة.

 
 


