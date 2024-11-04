بحث تمكين الشباب بمهارات المهن الميكانيكية

وأكد البكار أهمية مواكبة التطورات التي طالت احتياجات سوق العمل من الأيدي الأردنية الماهرة والمدربة وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مباشرة بعد التدريب.
وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني عملت على تطوير العديد من مراكزها لتصبح متميزة وبعضها متخصص بصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والآليات الثقيلة.
من جهته عرض أبو رحمة لواقع المهن الميكانيكية واحتياجات القطاع منها، مثمنا تعاون وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني في توفير التدريب المطلوب للشباب الأردني وبما يفتح أمامهم فرص عمل مباشرة.
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