بحث تمكين الشباب بمهارات المهن الميكانيكية

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل خالد البكار خلال لقائه اليوم الاثنين نقيب أصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل أبو رحمة وأعضاء النقابة، سُبل تدريب الشباب وتمكينهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، خاصة في مجال المهن الميكانيكية، من خلال التنسيق مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني.

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وأكد البكار أهمية مواكبة التطورات التي طالت احتياجات سوق العمل من الأيدي الأردنية الماهرة والمدربة وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مباشرة بعد التدريب.



وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني عملت على تطوير العديد من مراكزها لتصبح متميزة وبعضها متخصص بصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والآليات الثقيلة.