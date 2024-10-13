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بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
الأحد، 13-10-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-    بحثت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمجلس الأمني لمحافظة معان، اليوم الأحد، مع نواب البادية الجنوبية ومعان، خطط تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا، مع التركيز على منطقة أم صيحون.

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وأكد المدير التنفيذي للسلطة، الدكتور البريزات، خلال اللقاء، أهمية تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية وتوزيع المكتسبات بشكل عادل خصوصاً في المناطق الأقل نمواً مثل أم صيحون.


وأوضح أن السلطة قامت بتنفيذ عدد من الخطط التنموية خلال العام الحالي، مشدداً على أنها والأجهزة الأمنية لن تسمح بإغلاق الطرق العامة أو ترويع السياح.

 
gnews

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