بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

الوكيل الإخباري- بحثت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمجلس الأمني لمحافظة معان، اليوم الأحد، مع نواب البادية الجنوبية ومعان، خطط تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا، مع التركيز على منطقة أم صيحون.

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وأكد المدير التنفيذي للسلطة، الدكتور البريزات، خلال اللقاء، أهمية تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية وتوزيع المكتسبات بشكل عادل خصوصاً في المناطق الأقل نمواً مثل أم صيحون.