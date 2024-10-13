بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

وأكد المدير التنفيذي للسلطة، الدكتور البريزات، خلال اللقاء، أهمية تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية وتوزيع المكتسبات بشكل عادل خصوصاً في المناطق الأقل نمواً مثل أم صيحون.
وأوضح أن السلطة قامت بتنفيذ عدد من الخطط التنموية خلال العام الحالي، مشدداً على أنها والأجهزة الأمنية لن تسمح بإغلاق الطرق العامة أو ترويع السياح.
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