بحث سير العمل بمشروع مركز الخدمة المجتمعية في الكرك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اليوم الخميس، مع وفد من البنك الدولي، سير العمل في مشروع مركز الخدمة المجتمعية.

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وأوضح المعايطة، أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية في تبني مشروعات تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز دوره من خلال أفكار ريادية مبتكرة.