بحث سير العمل بمشروع مركز الخدمة المجتمعية في الكرك

وأوضح المعايطة، أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية في تبني مشروعات تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز دوره من خلال أفكار ريادية مبتكرة.
وأضاف أن مشروع المركز يشمل توفير مساحات لحوالي 20 شركة ناشئة، وإنشاء مختبر لفحص جودة الأغذية، ومختبر لنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى قسم لتعبئة وتغليف منتج "الجميد"، ومساحة لليافعين عبر إنشاء مركز تدريبي متخصص، إلى جانب محطة إذاعية محلية تابعة للبلدية.
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