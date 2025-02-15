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بحث مشاريع قطاع الأشغال في محافظة البلقاء

محافظة البلقاء - أرشيفية
محافظة البلقاء - أرشيفية
السبت، 15-02-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري- بحث مجلس محافظة البلقاء برئاسة إبراهيم العواملة مع وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة العام الحالي والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و185 ألف دينار.اضافة اعلان


وأكد المجتمعون ضرورة تسريع إنجاز المشاريع القائمة وضمان سداد الديون المستحقة من الأعوام السابقة.

وأشار العواملة إلى أهمية التعاون بين المجلس ووزارة الأشغال لضمان تنفيذ المشاريع وفق الأولويات التنموية، مشددًا على ضرورة معالجة العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤثر على سير العمل، داعيًا إلى توجيه الجهود نحو استكمال المشاريع التي تمس حياة المواطنين مع ضمان عدم تعثر أي مشروع منها.

من جهتهم، طالب أعضاء مجلس المحافظة بتسريع الإجراءات الإدارية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، مشيرين إلى أهمية المتابعة الميدانية من قبل مديرية الأشغال لضمان جودة التنفيذ.

بدورها، أكدت مديرة أشغال محافظة البلقاء المهندسة فيروز القضاة، أن الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن التعاون مع مجلس المحافظة سيسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

من جانبها، أوضحت مديرة مديرية مجالس المحافظات في وزارة الأشغال المهندسة سمر برقان، أن الوزارة حريصة على دعم مجالس المحافظات، والتنسيق المستمر بين الطرفين سيسهم في إنجاز المشاريع بكفاءة.

وأشاد العواملة بالجهود التي تبذلها الوزارة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.
وثمن الوفد دور مجلس محافظة البلقاء في تحديد الأولويات التنموية والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات في المحافظة.
 
gnews

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