بدء أعمال المؤتمر الأردني الأول للبحث العلمي للأطباء الشباب 2026

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار بين طلبة الطب والأطباء الشباب، وإبراز المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكفاءات الأردنية في الأبحاث الطبية العالمية من خلال مشاركة جمعية أطباء القلب الأردنية في 5 دراسات ومبادرات بحثية دولية متعددة المراكز في أمراض القلب، إضافة إلى عرض الفرص المتاحة أمام الجيل الجديد من الباحثين للانخراط في المشاريع البحثية الدولية والمساهمة في إنتاج المعرفة الطبية.
وقال نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، إن هذا الحدث العلمي يمثل أنموذجا متقدما ومشرقا للتعاون البناء بين جمعيات نقابة الأطباء الأردنية وجامعاتنا الوطنية العريقة وهي شراكة نعتز بها ونفخر بما حققته مؤسساتنا الأكاديمية من تقدم وازدهار وتميز على جميع المستويات العلمية والبحثية، ما ساهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز علمي وطبي مرموقا على المستويين الإقليمي والدولي.
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