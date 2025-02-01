 
السبت 2025-02-01 03:41 م
 

بدء اجتماع وزاري عربي بمشاركة الأردن في القاهرة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 01-02-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   يشارك  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع وزاري تستضيفه القاهرة.

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ويضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة في الإمارات خليفة بن شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 
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