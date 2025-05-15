بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في بغداد

الوكيل الإخباري- بدأ الثلاثاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الــ34، التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد، وسط ترقّب لمخرجاتها في ظل ظروف صعبة في المنطقة العربية.

اضافة اعلان



وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، فيما سيلقي رئيس الوفد البحريني كلمة البحرين في افتتاح الاجتماع لتسليم الرئاسة لرئيس الوفد العراقي.



ويأتي الاجتماع قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.



ويحضّر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري لجدول الأعمال الذي سيعرض على قمة الزعماء العرب، التي ستعقد السبت المقبل.