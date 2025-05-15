الخميس 2025-05-15 01:14 م
 

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في بغداد

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري- بدأ الثلاثاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الــ34، التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد، وسط ترقّب لمخرجاتها في ظل ظروف صعبة في المنطقة العربية.

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وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، فيما سيلقي رئيس الوفد البحريني كلمة البحرين في افتتاح الاجتماع لتسليم الرئاسة لرئيس الوفد العراقي.


ويأتي الاجتماع قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.


ويحضّر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري لجدول الأعمال الذي سيعرض على قمة الزعماء العرب، التي ستعقد السبت المقبل.


ويشارك في القمة الحالية منظمات دولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لدول التعاون الإسلامي وضيف الشرف رئيس وزراء إسبانيا.

 
gnews

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