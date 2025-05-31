بدء الأنشطة التفاعلية ضمن منتدى تواصل 2025

11:53 ص

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الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم السبت، الأنشطة التفاعلية ضمن "منتدى تواصل 2025" الذي تنظمه مؤسّسة وليّ العهد. اضافة اعلان





ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى استحداث فضاء تفاعليّ لتبادل الأفكار والرّؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.



ويتضمن جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص؛ ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزاً قوياً للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل



ويعد المنتدى منبرا حيويا وقناة لأصوات الجمهور والشباب، لتحليل ومناقشة القضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، بمشاركة جهات رسمية وخاصة وأهلية