بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية الكازاخستانية

الوكيل الإخباري- بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة في دورتها الخامسة، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن الجانب الأردني.

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وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، وتعظيم الاستفادة من العلاقات المميزة والتاريخية التي يرتبط بها البلدين الصديقين.