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بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية الكازاخستانية

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أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري- بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة في دورتها الخامسة، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن الجانب الأردني.

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وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، وتعظيم الاستفادة من العلاقات المميزة والتاريخية التي يرتبط بها البلدين الصديقين.


وستبدأ اللجنة المشتركة اجتماعاتها يوم غد الأربعاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الكازاخي نورلان بايبازاروف، عن الجانب الكازاخستاني.

 
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