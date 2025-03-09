بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اليوم

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الوكيل الإخباري- يبدأ الأحد، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل، وفق وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عملية التسجيل ستبدأ من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 27 آذار الحالي، مؤكدة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.



وستكون إجراءات التسجيل حسب التالي:



• الطلبة النظاميون، سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل.



• طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2025، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل، أما الطلبة الموجودون خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



• الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبون في رفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وعلى الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:



1- صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.



2- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.



3- صورة عن وثيقة خدمة العلم للمشتركين الذكور الأردنيين الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم.



4- لطلبة الدراسة الخاصة الجدد: الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.



علما بأن رسوم الاشتراك حسب التالي:



• (20) دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية.



• (50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



• للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة): (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.



والكتب المقررة للامتحان العام 2025 هي كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2025 (جيل 2007).