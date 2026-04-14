بدء التسجيل لدورة "مهارات إنتاج وخدمة الطعام" في رحاب

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، رابط التسجيل للدورة التدريبية المتخصصة حول "مهارات إنتاج وخدمة الطعام"، في مركز شباب رحاب بمحافظة المفرق، وذلك ضمن حزمة البرامج التدريبية الجديدة في المراكز الشبابية.

وبحسب بيان لوزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، تأتي الدورة ضمن خطة تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج في المجال السياحي والمخصصة لأبناء المجتمع المحلي في منطقة رحاب، بعد تنفيذ دورة متخصصة حول دليل موقع سياحي، وذلك ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء لإدراج "رحاب" ضمن برنامج السياحة، باعتبارها وجهة ذات أهمية دينية وأثرية.



وأشارت الوزارة إلى أن الدورة، التي تستهدف الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية من 18–30 عاما، والتي ستقام على مدار 8 أيام، تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في إعداد وتحضير الطعام وفق أسس صحية ومهنية، لتأهيلهم للعمل في قطاع الضيافة والسياحة، حيث تتضمن تدريبا عمليا على أساليب الطهي الأساسية، وتحضير الوجبات، ومعايير السلامة الغذائية.