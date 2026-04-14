بدء التسجيل لدورة "مهارات إنتاج وخدمة الطعام" في رحاب

الثلاثاء، 14-04-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الشباب، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، رابط التسجيل للدورة التدريبية المتخصصة حول "مهارات إنتاج وخدمة الطعام"، في مركز شباب رحاب بمحافظة المفرق، وذلك ضمن حزمة البرامج التدريبية الجديدة في المراكز الشبابية.

وبحسب بيان لوزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، تأتي الدورة ضمن خطة تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج في المجال السياحي والمخصصة لأبناء المجتمع المحلي في منطقة رحاب، بعد تنفيذ دورة متخصصة حول دليل موقع سياحي، وذلك ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء لإدراج "رحاب" ضمن برنامج السياحة، باعتبارها وجهة ذات أهمية دينية وأثرية.


وأشارت الوزارة إلى أن الدورة، التي تستهدف الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية من 18–30 عاما، والتي ستقام على مدار 8 أيام، تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في إعداد وتحضير الطعام وفق أسس صحية ومهنية، لتأهيلهم للعمل في قطاع الضيافة والسياحة، حيث تتضمن تدريبا عمليا على أساليب الطهي الأساسية، وتحضير الوجبات، ومعايير السلامة الغذائية.


ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة في البرنامج إلى التقدم عبر الرابط التالي: (https://programs.moy.gov.jo).

 
 


العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

علم ألمانيا

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 






