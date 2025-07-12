بدء برنامج رفع الاستعداد لرياض الأطفال في تربية الأغوار الشمالية

ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة المستجدين في مرحلة رياض الأطفال ودعم التعليم المبكر وتسهيل عملية اندماجهم في النظام التعليمي.
وأكدت مدير الشؤون التعليمية في المديرية الدكتورة لبنى الشاويش، خلال افتتاحها فعاليات البرنامج الذي ينظم في مدرستي خولة بنت الأزور وأبو سيدو للبنات، أهمية البرنامج في تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لدى الأطفال وتنمية استعدادهم النفسي والمعرفي للالتحاق في المدارس من خلال أنشطة تربوية وتدريبية تعزز مهاراتهم التعليمية والسلوكية، وتسهم في تسهيل اندماجهم في البيئة الصفية.
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