بدء برنامج رفع الاستعداد لرياض الأطفال في تربية الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- بدأت في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، فعاليات برنامج رفع الاستعداد لرياض الأطفال، والذي يأتي ضمن الجهود التربوية لتهيئة الأطفال للمرحلة التمهيدية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة المستجدين في مرحلة رياض الأطفال ودعم التعليم المبكر وتسهيل عملية اندماجهم في النظام التعليمي.