بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد

وقالت الهيئة إنه ستنطلق من المجمع وتعود آلية كافة الباصات العاملة على خط مدينة الكرك والتي كانت تعتمد المجمع القديم منطلقا باتجاه العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة التي يربطها خط نقل بمدينة الكرك، معتبرةً ان هذا القرار سيكون مقدمة لقرارات مماثلة ستشمل لاحقا نقل كافة الباصات العاملة مابين بعض بلدات شمال وجنوب المحافظة والعاصمة عمان بما في ذلك خط جامعة مؤتة -عمان.
وبخصوص تسهيل مهمة وصول الركاب من والى المجمع الجديد والعودة منه ، اوضحت الهيئة انه تم احداث خطين للسرفيس يربط الاول المجمع بجامعة مؤتة وبواقع (22 )واسطة نقل متوسطة والاخر يربط المجمع بمجمع سفريات الكرك الداخلي وبواقع (21) واسطة .
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